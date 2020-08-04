Объем сделок на портале поставщиков Москвы в июле вырос почти в два раза

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Объем сделок на портале поставщиков Москвы с региональными и столичными заказчиками и поставщиками в июле составил 3,6 млрд рублей, что почти вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Всего за июль этого года на портале поставщиков заключено 26,4 тыс. контрактов, что по количеству соответствует аналогичному периоду прошлого года. При этом общая сумма сделок выросла почти в два раза и составила 3,6 млрд рублей. Это произошло после того, как в апреле была увеличена максимально возможная стоимость контракта с единственным поставщиком - с 300 до 600 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Также он отметил, что у предпринимателей вырос интерес к порталу поставщиков за счет укрупнения объемов закупок. Кроме того, повысился уровень конкуренции на котировочных сессиях, в которых в среднем принимают участие по семь бизнесменов. Наиболее востребованными товарами и услугами стали медицинские товары, техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт, строительные и хозяйственные товары, а также услуги по санитарному содержанию и уборке.

"Малый и средний бизнес активно подключается к госзакупкам, расширяя свои рынки сбыта. Заказчики в условиях растущей конкуренции получают более выгодные предложения, в среднем размер экономии составляет 12,5%. И при повышенных нагрузках технические службы обеспечивают бесперебойную работу портала, достоверность и актуальность данных, поддержку пользователей и продолжают расширять функционал платформы", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, слова которого также приводятся в сообщении.

При этом руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что почти 5 тыс. новых пользователей зарегистрировали на портале поставщиков за июль. Всего с ресурсом работают более 182 тыс. поставщиков, из них 80% - малый и средний бизнес.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема.