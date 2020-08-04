Более 70% москвичей положительно оценили программу "Чистое небо"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 210 тыс. москвичей приняли участие в голосовании по программе "Чистое небо" на портале "Активный гражданин". Свыше 70% участников проекта заметили улучшение в городе благодаря реализации данной программы, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Москвичи оценили реализацию программы "Чистое небо". В голосовании проекта "Активный гражданин" приняли участие 210 983 человека. По мнению большинства проголосовавших, стало лучше - так считают 71,26% респондентов. Еще 10,31% назвали произошедшие изменения положительными, но при этом отметили, что и раньше было неплохо; 6,52% горожан уже не помнят, как было раньше", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 9,7% москвичей затруднились оценить изменения, лишь 2,2% респондентов дали отрицательную оценку программе "Чистое небо".

Проект "Чистое небо" начали реализовывать в Москве в 2015 году одновременно с благоустройством по программе "Моя улица". Проектом предполагает постепенный переход от использования легальных воздушных линий к подземным способам прокладки кабеля. Благодаря программе удалось освободить от нависающих кабелей многие улицы в центре столицы, в том числе в районе Садового и Бульварного кольца.

Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. За это время к нему присоединились более 4,5 млн человек.