В Москве провели более 6,5 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Количество проведенных в лабораториях Москвы ПЦР-тестов на коронавирус и исследований на антитела к нему превысило 6,5 млн. В сутки проводится порядка 80 тыс. тестирований, сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты. К настоящему моменту в Москве сделано всего уже свыше 5 млн ПЦР-тестов и почти 1,5 млн ИФА-анализов", - сказала вице-мэр.

По ее данным, сейчас в городе можно бесплатно записаться на оба вида тестирования. На базе городских поликлиник в конце мая были открыты 30 пунктов забора крови для проведения анализа на антитела к коронавирусу. По предварительной записи может прийти любой желающий, имеющий московский полис обязательного медицинского страхования.

С 16 июля у москвичей появилась возможность пройти бесплатное тестирование по методу ПЦР (полимеразная цепная реакция). Пункты забора биоматериала (мазок из носа и ротоглотки) для анализа были открыты в 207 городских поликлиниках. Результаты горожане смогут посмотреть в своей электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Они попадают в карту в течение трех дней с момента сдачи анализа.

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