"Мосэкомониторинг" зафиксировал снижение загрязнения воздуха в столице

МОСКВЫ, 4 августа. /ТАСС/. Государственное природоохранное учреждение "Мосэкомониторинг" в первом полугодии 2020 года зафиксировало снижение концентрации некоторых загрязняющих веществ в воздухе столицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник информационно-аналитического отдела "Мосэкомониторига" Алексей Попиков.

"Экологическая обстановка в Москве соответствует норме. Воздушная среда быстро меняется, но мы регулярно следим за показателями с помощью наших станций и передвижных лабораторий, которые расположены на территории всего города. Так, согласно нашим исследованиям, в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года у нас есть снижения загрязнения веществ в воздухе. И это не только в каких-то отдельных районах, но и в городе в целом", - сказал он.

Попиков добавил, что, например, по угарному газу специалисты зафиксировали снижение на 11%, а по деоксиду серы - на 30%. "Таких показателей удалось достичь не только благодаря хорошим погодным условиям, но и за счет проведения природоохранных мероприятий по разным направлениям. Например, проводятся мероприятия по автотранспорту: контроль качества топлива, развитие электротранспорта, общественного транспорта, строительство новых развязок и многое другое", - рассказал Попиков.

По его словам, на показатели загрязнения воздуха влияет ряд факторов, в числе которых погодные условия и источники загрязнения. "Из-за плохой погоды создается плохой уровень рассеивания, в связи с этим возникают кратковременные загрязнения в различных районах. Естественно, эти показатели фиксируют наши станции, а данные выгружаются на сайт, где каждый может посмотреть актуальную информацию по каждому интересующему его району", - добавил Попиков.

По словам специалиста, сейчас Москва находится под влиянием антициклона, в ближайшие дни синоптики обещают до 25 градусов жары. В связи с этим в некоторых районах могут кратковременно возникать плохие условия для рассеивания веществ. "Это нормальный процесс. Если говорить о прогнозе на ближайшее время, то ночью и утром рассеивание будет ослабевать, и за счет этого могут загрязнения накапливаться, а концентрация веществ может немного подрасти. А в дневные часы уровень загрязнения будет снова снижаться за счет нормализации условий. Ничего критического и опасного нет", - пояснил он.

Собеседник агентства уточнил, что по итогам летнего сезона специалисты проведут анализ концентрации веществ и сравнят его с аналогичным периодом прошлого года. Такие исследования проводятся регулярно."О результатах данного исследования мы планируем рассказать уже в первой половине сентября. Ранее мы проводили исследования прошедшей зимы, она оказалась более благоприятная, чем предыдущая. Мы выяснили, что концентрация веществ и количество веществ снизились", - добавил он.