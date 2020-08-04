Крупный парк появится в столичном районе Раменки

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Девелоперская компания "Донстрой" создаст парк "Событие" площадью 24 га при строительстве нескольких жилых проектов в районе Раменки на западе Москвы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе "Москомстройинвеста".

"Парк "Событие" займет практически половину территории в 55 га, на которой в настоящий момент "Донстрой" реализует жилые проекты "Огни", "Событие" и "Река". Парк объединит общественные благоустроенные пространства площадью 11,5 га и природную долину у реки Раменки площадью 12,4 га. Для разработки дизайна природного парка и общественных территорий "Донстрой" привлек ведущие европейские архитектурные бюро", - говорится в сообщении.

Уточняется, что осенью начнутся работы по проектированию пространства, а благоустройство территории запланировано в начале 2021 года.

Девелопер отметил, что на территории появится бульвар с прогулочными, велосипедными и беговыми маршрутами. Его протяженность составит 1,2 км, а ширина зеленой центральной части - 14 метров.

Также в парке создадут концертную площадку, большой водоем, места для отдыха, сад и кафе. На площади 4,5 тыс. кв. м. построят амфитеатр, скейт-парк, зону для тренировок, паркура и игры в пинг-понг, а также струйный фонтан.

По планам столичного девелопера, вдоль русла реки Раменки будет обустроен парк с променадом.