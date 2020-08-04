Выставка художника Константина Худякова пройдет в Подземном музее московского "Зарядья"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Выставка художница Константина Худякова откроется в Подземном музее московского парка "Зарядье" 6 августа в рамках цикла #три_. Посетители увидят работы "Ангел прилетел", "Золотая стрекоза" и "Тайная вечеря", сообщает пресс-служба парка во вторник.

"6 августа в Подземном музее откроется новая выставка в рамках цикла #три_, посвященная творчеству заслуженного художника РФ, президента Творческого союза художников России, работающего в цифровой художественной технике, Константина Худякова", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что на этот раз в экспозицию проекта вошли не картины, а стерео-лайт-панели: "Ангел прилетел", "Золотая стрекоза" и "Тайная вечеря". Также на выставке представлена авторская компьютерная анимация Худякова из цикла "Не ждали". Мультимедийная часть выставки расскажет гостям музея о биографии художника, в том числе об истории центра современного искусства "Марс", основанного в 1988 году, и о других проектах мастера.

Также в Подземном музее можно будет увидеть проект Худякова "Световая природа женщины" 2018 года, который номинирован на первую Московскую арт-премию. "Объекты номинантов будут появляться в разных павильонах и открытых частях парка на протяжении августа-сентября", - уточняют в пресс-службе. Выставка продолжится до 30 августа включительно, вход на нее будет бесплатным.

Худяков родился 2 января 1945 года. В 1971 году окончил кафедру промышленной архитектуры Московского архитектурного института. С отличием защитил диплом по теме "Концепция города будущего". Работы художника находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства, Государственного центра современного искусства, Российской Академии художеств, а также в других музеях и частных коллекциях.

Цикл #три_ состоит из коротких, сменяющих друг друга выставок. В центре экспозиции всегда находятся три работы, раскрывающие суть стиля или определенного периода мастера. Их дополняет мультимедийная часть, погружающая посетителей выставки в биографию художников и исторический контекст. С начала проекта в Подземном музее уже можно было увидеть работы Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Аристарха Лентулова, Зураба Церетели и Ильи Глазунова.