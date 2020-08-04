Детеныш редкого сычуаньского такина родился в Московском зоопарке

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Самка краснокнижного сычуаньского такина родилась в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Специалисты создали для животного максимально приближенные к естественным условия, сообщила во вторник пресс-служба учреждения.
"Малышка родилась крепкой и здоровой. При рождении она весила около 10 кг. Для самки такина это уже не первое потомство, она у нас опытная мама: очень хорошо приняла малышку, начала выкармливать и оберегать. Она кормила ее молоком три - четыре месяца, а сейчас детеныш подрос и питается взрослой едой", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
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Самка редкого сычуаньского такина родилась в Центре воспроизводства в конце марта. Сейчас она уже подросла и окрепла, но по-прежнему ходит «хвостиком» за своей мамой. Условия в Центре воспроизводства редких видов животных максимально приближены к естественным, и сотрудники стараются не вмешиваться в воспитание молодых животных. Малышка родилась крепкой и здоровой. При рождении она весила около 10 килограммов. Для самки такина это уже не первое потомство, она у нас опытная мама: очень хорошо приняла малышку, начала выкармливать и оберегать. Она кормила ее молоком 3-4 месяца, а сейчас детеныш подрос и питается «взрослой» едой. Не менее заботливым оказался отец детеныша. До сих пор он оберегает семейство. Он всегда наблюдает за ними, и если по его мнению семье угрожает опасность, начинает свирепо сопеть и мотать рогами. Мама тоже не подпускает посторонних к своему детенышу. В природе с весны до осени такины питаются травами, листьями и ветками высокогорной флоры. Зимой едят хвою и листья вечнозеленых растений. В Зоопарке такины едят комбикорма, люцерну, ветки, зимой – сено, летом – свежую траву, очень любят специальные мюсли. Сычуаньские такины размножаются в Центре воспроизводства уже 6 лет подряд, детеныши либо остаются там, либо уезжают в другие зоопарки. Так, один из такинов переехал в Берлин. ✈ Такин проживает на северо-востоке Индии, в Тибете, Непале и Китае. Но подвид – сычуаньский такин – живет только в китайской провинции Сычуань. Он занесен в Красную книгу как исчезающий.
Как отметили в пресс-службе, детеныш родился в конце марта, сейчас он уже подрос и окреп, но по-прежнему ходит хвостиком за мамой. "Не менее заботливым оказался отец детеныша. До сих пор он оберегает семейство. Он всегда наблюдает за ними, и если по его мнению семье угрожает опасность, начинает свирепо сопеть и мотать рогами. Мама тоже не подпускает посторонних к своему детенышу", - добавили в зоопарке.
Условия в центре воспроизводства редких видов животных максимально приближены к естественным, и сотрудники стараются не вмешиваться в воспитание молодых особей. Сычуаньские такины размножаются в центре уже шесть лет подряд, детеныши либо остаются там, либо уезжают в другие зоопарки. Так, один из такинов переехал в Берлин, уточнили в пресс-службе.
Такин проживает на северо-востоке Индии, в Тибете, Непале и Китае. Но подвид - сычуаньский такин - живет только в китайской провинции Сычуань. Он занесен в Красную книгу как исчезающий. В природе с весны до осени такины питаются травами, листьями и ветками высокогорной флоры. Зимой едят хвою и листья вечнозеленых растений. В зоопарке такины едят комбикорма, люцерну, ветки, зимой - сено, летом - свежую траву, очень любят специальные мюсли.