В общественном транспорте Москвы оштрафовали более 42 тыс. пассажиров за отсутствие масок

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 42 тыс. пассажиров московского общественного транспорта получили штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты с начала действия в столице масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов в эфире телеканала "Россия-24".

"С момента ввода масочно-перчаточного режима было оштрафовано более 42 тыс. пассажиров [московского общественного транспорта]", - сказал он.

Иванов пояснил, что рейды проходят выборочно в вестибюлях на станциях метрополитена, а также в наземном пассажирском транспорте. "В первую очередь, мы стараемся объяснить пассажирам необходимость ношения масок и перчаток. В большинстве случаев пассажиры надевают средства индивидуальной защиты", - добавил он.

Как отметила заместитель руководителя пресс-службы lепартамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Анна Лапушкина, рейды по проверке наличия масок у пассажиров в московского общественном транспорте проводятся достаточно активно. "В день они [рейды] охватывают около 100 станций метро и около 4 000 единиц подвижного состава наземного транспорта", - рассказала она в эфире телеканала. По ее словам, благодаря проверкам и информированию число пассажиров в масках и перчатках в московском транспорте увеличилось.

С 12 мая в Москве согласно указу мэра был введен режим обязательного ношения масок и перчаток. Следят за соблюдением данных требований при использовании общественного транспорта контролеры ГКУ "Организатор перевозок", а на станциях и в поездах рейды проводятся совместно с полицией. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы.