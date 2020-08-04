Пожелание "Спокойной ночи, Москва!" появится на фасаде Останкинской башни

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Видеооткрытку с пожеланием "Спокойной ночи, Москва!" начнут ежедневно транслировать на фасаде Останкинской башни с пятницы, 7 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"С 7 августа этого года, ежедневно с 22:00 до 02:00 часов следующих суток Останкинская телебашня будет желать "Спокойной ночи!" нашей столице. На медиафасаде главного небоскреба страны будет демонстрироваться видеооткрытка с пожеланием "Спокойной ночи, Москва!" Таким образом, Останкинская телебашня хочет основать добрую городскую традицию, внеся нотку доброжелательности и спокойствия", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что также на видеооткрытке примерно каждые 5 секунд будет падать звезда. "Если небо затянуто непогодой, то каждый может увидеть падающую звезду на Останкинской телебашне, чтобы загадать заветное желание, которое обязательно сбудется", - сказали в пресс-службе.

В дальнейшем, на медиафасаде будут появляться главные достопримечательности Москвы: Кремль, МГУ, Большой театр, памятник "Рабочий и колхозница" на ВДНХ и другие.