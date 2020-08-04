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В Москве за один день выявили около 2,3 тыс. нарушений ПДД водителями и пешеходами

Около 1,1 тыс. нарушений допустили водители, не уступив дорогу пешеходам

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Около 2,3 тыс. нарушений правил дорожного движения со стороны водителей и пешеходов выявлено в Москве в ходе профилактического мероприятия "Пешеходный переход". Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции. 

"В ходе мероприятия, проведенного ГИБДД Москвы во всех округах столицы, сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы было выявлено 2 285 нарушений. Из них 1 129 допущено водителями, которые не уступили дорогу пешеходам, а также 1 156 нарушений правил дорожного движения выявлено со стороны пешеходов", - сказали в управлении.

Сотрудники дорожно-патрульной службы, как отметили в УГИБДД, особое внимание уделили таким нарушениям, как переход улицы в неположенном месте, на красный сигнал светофора и перед близко идущим транспортом. "С юными пешеходами, а также с их родителями были проведены разъяснительные беседы", - добавили в Гоставтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о необходимости быть внимательнее к пешеходам, особенно в непогоду и темное время суток. Также нужно заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, в особенности в местах, где возможно неожиданное появление детей.

Профилактическое мероприятие прошло 30 июля.

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