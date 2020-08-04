Велопатруль приступил к работе на дорогах в центре Москвы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Велопатруль, который будет следить за порядком на дорогах города, начал работу в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы запускаем Московский велопатруль. Штат из четырех велосипедистов будет курсировать внутри Бульварного кольца и на Лесной улице", - говорится в сообщении.

Велопатруль - бригада велосипедистов, оборудованная всем для оперативной помощи на дорогах: аптечкой и водой, ремонтным комплектом для велосипеда, огнетушителем и бланками европротокола. Инспекторы будут следить за состоянием светофоров, знаков, велопарковок и станций велопроката, а также фиксировать неправильные парковки и проводить с нарушителями разъяснительные беседы.

"Основная цель велопатруля - делать движение безопасным и помогать всем участникам дорожного движения. Обращайтесь к сотрудникам в любой проблемной ситуации независимо от того, передвигаетесь ли вы на машине, велосипеде или пешком", - говорится в сообщении.