Более 35 км велодорожек обустроят в Новой Москве к 2025 году

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 35 км велодорожек планируется обустроить в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.

"На сегодняшний день в ТиНАО в рамках реализации программы по строительству и реконструкции улично-дорожной сети было построено почти 26 км велодорожек общей площадью более 73 тыс. кв. м. <...> К 2025 году в ТиНАО появится свыше 35 км современных и безопасных велодорожек", - отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Как отметили в ведомстве, все автотрассы в ТиНАО проектируются с учетом создания велодорожек. По ним можно будет добраться в любую точку ТиНАО. "Строительство велодорожек изначально закладывается в проекты новых районов и кварталов", - приводятся в сообщении его слова.

По данным пресс-службы, помимо развития велосипедного движения на новых территориях, велодорожки способствуют снижению интенсивности транспортного потока приблизительно на 10%. Сейчас в ТиНАО ведется проектирование 36 объектов дорожного строительства. Общая протяженность всех объектов - более 200 км.