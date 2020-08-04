{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 25 км линий московского метро введут в эксплуатацию до конца года

Уже ввели в эксплуатацию 14 км линий, несмотря на ограничения, связанные с пандемией

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Почти 25 км новых линий московского метрополитена введут в эксплуатацию по итогам 2020 года в рамках программы развития столичной подземки. Уже введено в эксплуатацию 14 км, несмотря на действовавшие ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщил во вторник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у Московского метрополитена на этот год очень амбициозные задачи: 14 км метро уже введено, и еще 10 км должно быть построено до конца года. В течение года - около 25 км, это огромный объем работы, огромные задачи, которые требуют постоянного внимания, концентрации сил, усилий, ресурсов. Надеюсь, что строители справятся с этой непростой задачей", - сказал Собянин при осмотре хода строительства станции метро "Университет дружбы народов".

По его словам, строящаяся станция важна не только для новой Москвы, но и, в первую очередь, для "старой" Москвы: в шаговой доступности от нее находятся РУДН, университет геологоразведки, университет Министерства внутренних дел, ряд научных институтов, а также жилые кварталы. "Мы находимся на строительстве Коммунарской ветки, одной из самых протяженных в Москве - 40 км - от МЦК до Коммунарки и аж до Троицка. Сейчас строится первый ее этап - от МЦК до Троицка. Готовность линии уже достаточно высокая, [тоннеле]проходческие щиты работают практически на полном протяжении этого этапа работы. Значительная часть проходки уже пройдена, основные проходческие объемы будут закончены в начале 2021 года. В 2023 году вся эта линия предполагается к запуску", - сказал мэр.

Он также поздравил метростроителей с наступающим профессиональным праздником - Днем строителя. "Желаю удачи, успехов, от имени москвичей благодарю за постоянный, самоотверженный и профессиональный труд", - сказал Собянин, вручив награды и благодарственные письма метростроителям.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Московские выпускники рассказали, как получить 100 баллов на ЕГЭ
Более 560 жителей Москвы во время основного этапа сдачи экзамена по четырем предметам набрали от 370 баллов и выше
Читать полностью