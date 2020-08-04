Около 25 км линий московского метро введут в эксплуатацию до конца года

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Почти 25 км новых линий московского метрополитена введут в эксплуатацию по итогам 2020 года в рамках программы развития столичной подземки. Уже введено в эксплуатацию 14 км, несмотря на действовавшие ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщил во вторник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у Московского метрополитена на этот год очень амбициозные задачи: 14 км метро уже введено, и еще 10 км должно быть построено до конца года. В течение года - около 25 км, это огромный объем работы, огромные задачи, которые требуют постоянного внимания, концентрации сил, усилий, ресурсов. Надеюсь, что строители справятся с этой непростой задачей", - сказал Собянин при осмотре хода строительства станции метро "Университет дружбы народов".

По его словам, строящаяся станция важна не только для новой Москвы, но и, в первую очередь, для "старой" Москвы: в шаговой доступности от нее находятся РУДН, университет геологоразведки, университет Министерства внутренних дел, ряд научных институтов, а также жилые кварталы. "Мы находимся на строительстве Коммунарской ветки, одной из самых протяженных в Москве - 40 км - от МЦК до Коммунарки и аж до Троицка. Сейчас строится первый ее этап - от МЦК до Троицка. Готовность линии уже достаточно высокая, [тоннеле]проходческие щиты работают практически на полном протяжении этого этапа работы. Значительная часть проходки уже пройдена, основные проходческие объемы будут закончены в начале 2021 года. В 2023 году вся эта линия предполагается к запуску", - сказал мэр.

Он также поздравил метростроителей с наступающим профессиональным праздником - Днем строителя. "Желаю удачи, успехов, от имени москвичей благодарю за постоянный, самоотверженный и профессиональный труд", - сказал Собянин, вручив награды и благодарственные письма метростроителям.