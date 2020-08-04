Браслеты "Тройка-Москвенок" появились в сувенирных магазинах метро Москвы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Браслеты "Москвенок" с транспортным приложением "Тройка" начали продавать в сувенирных магазинах Московского метрополитена, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В сувенирных магазинах мосметро появились браслеты "Тройка-Москвенок". Браслет можно использовать как проездной на всех видах транспорта, так и пропуск в школу, колледжи и детсады. Они доступны в шести разных вариантах оформления, и особенно пригодятся тем, кто часто теряет карты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что родители с помощью электронной школьной карты "Москвенок" могут получать уведомления о посещении и питании ребенка в школе, а дети по ним могут оплачивать еду.