Движение транспорта в Москве после снятия ограничений восстановилось на 90%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Движение транспорта в столице после снятия ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, восстановилось до 90% от докарантинных значений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Июль был насыщенным на события в московском транспорте. <...> Трафик в городе восстановился на 90% до докарантинного уровня, количество поездок на такси и каршеринге также постепенно возвращается к уровню прошлого года", - говорится в публикации.

Там также отмечается, что в июле впервые на маршруты №А, 39, 47 и 49 вышли трамваи "Витязь - Москва". "Со дня запуска МЦД пассажиры сэкономили около 850 млн рублей благодаря оплате проезда картой "Тройка" по тарифу "Кошелек". Теперь на всех станциях метро можно расплатиться с помощью приложения Mir Pay", - подвели итоги июля в пресс-службе.

"На "Активном гражданине" закончилось голосование за лучший образ и имя чат-бота мосметро, им станет дежурная по станции Александра", - заключается в публикации.