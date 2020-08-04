Шотландское шоу пройдет 23 августа в оранжерее "Аптекарского огорода" в Москве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Оркестр волынщиков Москвы сыграет шотландскую классику в новом формате 23 августа в субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе сада.

"Шотландская классика в новом звучании. 23 августа в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет красочное динамичное шоу среди пальм от Оркестра волынщиков Москвы. Взрывной рок, яркая поп-музыка и диско, озорной фольклор с древнерусскими сетами в эффектном исполнении первого профессионального оркестра шотландских волынок и барабанов в России, основанного в 2004 году художественным руководителем Артемием Воробьевым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что концерт состоится в 21:00 в субтропической оранжерее "Аптекарского огорода". На мероприятии будут соблюдены все установленные норм по безопасности, в том числе заполняемость зала не превысит 50%.

Кроме этого, посетители с билетами на концерт могут посетить все выставки и экспозиции в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".