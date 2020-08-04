Ремонт участка Тверской улицы завершен досрочно

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства досрочно завершили ремонт участка Тверской улицы в центре Москвы, движение транспорта открыто, сообщил во вторник ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщалось, что движение на Тверской улице планируется открыть 4 августа до 23:30.

"Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка завершены досрочно. В них в общей сложности приняли участие более 2,2 тыс. специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1 350 единиц различной техники. <...> Движение транспорта открыто", - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что общая площадь работ составила около 50 тыс. кв. м, а для выполнения ремонта потребовалось 8,5 тыс. т асфальтобетонной смеси. "Замена асфальта проводилась по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке. Метод доказал свою работоспособность, покрытие прослужило пять сезонов при нормативном сроке в три, но наступил период, когда начали выявлять колейность на пределах допустимых норм, поэтому было принято решение закрыть улицу на двое суток и провести мероприятия по замене асфальтобетонного покрытия", - сказал Бирюков.

Этапы замены покрытия

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы проходили в несколько этапов. Вначале было проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, затем специалисты приступили к ремонту бордюрного камня, "причем из 3 тыс. погонных м, установленных в 2016 году на этом участке Тверской улицы, потребовалась замена только 17 м", подчеркнул Бирюков.

После этого были установлены смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Следующий шаг - нанесение битумной эмульсии на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия и непосредственно укладка асфальта. "После завершения работ были нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположного направления. Линии рядности и элементы дорожной разметки нанесут спустя 10 дней в соответствии с технологией", - заключил заммэра.