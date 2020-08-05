Почти 380 парковочных мест появятся около 37 поликлиник в Москве после ремонта

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Порядка 380 парковочных мест для пациентов, включая 67 парковочных мест для маломобильной группы населения, появятся на территории 37 столичных поликлиник, в которых сейчас идет капитальный ремонт. Об этом сообщили в среду в пресс-службе комплекса соцразвития Москвы.

"Удобными для горожан станут не только здания - прилегающую территорию также ждет комплексное обновление. В частности, для пациентов будут организованы новые парковочные места. Всего на территории 37 поликлиник, в которых сейчас проводится капитальный ремонт, появится порядка 380 парковочных мест, включая 67 парковочных мест для маломобильной группы населения", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что количество парковку у поликлиник напрямую зависит от возможностей территории медучреждения. В среднем, в каждой поликлинике появится 10 парковочных мест для пациентов.

Капремонт поликлиник

Программа капитального ремонта 135 зданий поликлиник и благоустройства их территорий до конца 2023 года проводится в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Как уточнили в пресс-службе комплекса социального развития, в 12 медучреждениях работы начались еще до пандемии коронавирусной инфекции и не прекращались, еще в 25 зданиях капремонт стартовал в начале июля.

"Помимо дополнительных парковок, территорию поликлиник разграничат на несколько разных зон: входных, служебно-бытовых, парковочных и рекреационных. Территории ждет дополнительное озеленение, будут установлены лавочки и навигация, для пациентов с ограниченными возможностями будут установлены специальные пандусы", - добавили в пресс-службе.

Ранее в проекте "Активный гражданин" москвичи поддержали программу капремонта столичных поликлиник: из 212 тыс. проголосовавших более 70% поддержали проект. Как уточнили в пресс-службе комплекса, медперсонал и все оборудование из ремонтируемых медучреждения в полном составе переведены в те поликлиники, в которых будет вестись прием пациентов во время ремонта, поэтому медицинская помощь будет оказываться своевременно и в полном объеме.

"При записи к врачу своей поликлиники никаких дополнительных действий совершать не нужно: пациент будет автоматически направлен к своему врачу, просто в другое здание. Нужно будет обратить внимание на адрес на талоне. Процедура записи на прием и доступные каналы останутся неизменными - горожане смогут также сделать это онлайн, как раньше", - заключили в пресс-службе.