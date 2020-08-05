Серия мероприятий "Спортивные выходные" стартует в Москве с 8 августа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Власти Москвы запускают с 8 августа серию мероприятий "Спортивные выходные", бесплатные мастер-классы можно будет посетить до 11 октября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Идея проводить "Спортивные выходные" принадлежит сотрудникам столичных центров госуслуг. "Мы запускаем проект в Южном округе Москвы - в течение двух месяцев каждые выходные жителям будут доступны популярные направления уличного спорта", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Сначала проект охватит 16 районов Южного округа столицы. Впоследствии в нему присоединятся 11 площадок, в числе которых ВДНХ, Парк Горького, "Музеон", Нескучный сад, "Сокольники", "Фили" и парк 850-летия Москвы.

Ракова добавила, что в качестве пилотного проекта жители ЮАО смогут выбрать один из трех видов спорта - бег, йогу или скандинавскую ходьбу - и записаться на занятия в центрах госуслуг.

В программу вошли бег, воркаут, кросс-кантри, скандинавская ходьба, занятия на памп-треке, скейтбординг, лонгбординг, роллер-спорт, шоссейный велоспорт и йога. Все занятия пройдут под руководством профессиональных спортсменов, победителей различных чемпионатов, кандидатов и мастеров спорта. Всего в проекте задействуют 83 тренера.

"Так, мастер-классы по воркауту проведет вице-президент Федерации воркаута России и капитан международной воркаут-команды Mutantclan Михаил Китаев. Позаниматься на памп-треке можно будет с создателем первого в России экстремального шоу по велосипедному фристайлу Freestylebikeshow Павлом Алехиным", - добавила Ракова.

Для посещения занятий нужно зарегистрироваться на сайте. Подробности жители ЮАО могут узнать в любом центре госуслуг. Специалист поможет заполнить анкету, выбрать вид спорта и удобное время, а накануне занятия позвонит и напомнит о тренировке.

Кроме того, для всех желающих проведут спортивные экскурсии, во время которых можно по-новому взглянуть на привычные места Москвы. Во время беговой экскурсии по Крылатским холмам участников познакомят со спортивной архитектурой. Во время велосипедных экскурсий по парку "Ходынское поле" и "Лужникам" покажут места концентрации спортивных сооружений, расскажут о знаковых событиях и великих спортсменах. А на пешеходной экскурсии на стадионе спорткомплекса "Лужники" гиды уделят внимание легендам спорта.