В Московском зоопарке родились птенцы кафрского ворона

"Зоологам Московского зоопарка удалось создать оптимальные условия для жизни и размножения этих редчайших пернатых, и сегодня у нас содержится самая крупная группа кафрских воронов среди зоопарков мира. В апреле на свет появились еще два вороненка. Это большая удача, потому что в зоопарках обычно вылупляется в лучшем случае один птенец. У нас кафрские вороны размножаются четвертый год подряд", - говорится в сообщении.

Как отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в материале, в этот раз без трудностей не обошлось - один из птенцов не мог проклюнуться из яйца. Зоологи уже слышали его писк, но птенец не показывался наружу, поэтому пришлось сделать небольшое отверстие в скорлупе, чтобы он смог выбраться самостоятельно. Оказалось, что он не мог сам пробить скорлупу из-за искривленного клюва. Птенца в итоге выкармливали искусственно, его назвали Ника - победа.

Сейчас птенцы уже окрепли и едят взрослую пищу: мышей, насекомых, ягоды и фрукты. Они уже во всем подражают взрослым и участвуют в специальных тренингах. У них хорошо развиты когнитивные способности, поэтому в зоопарке птицам дают задания: они находят в вольере разные предметы, показывают друг другу, могут начать этими предметами приманивать посетителей. "Но не пытайтесь взять - не отдадут", - отмечают в зоосаде.

"Всего в зоопарке живет группа из девяти кафрских воронов: размножающаяся пара - Карл и Клара, пятеро подростков, которые появились на свет в 2017, 2018 и 2019 годах, а также два новорожденных вороненка. Их вольер находится в Доме птиц на Старой территории", - добавляется в сообщении.

Численность кафрских рогатых воронов в природе катастрофически мала: они размножаются очень медленно - в среднем выживает только один птенец в 9-10 лет. Рогатые вороны обитают только в Африке, к югу от экватора - в Южной Кении, Анголе, Северной Намибии и Ботсване. Местные племена считают их священными животными.