В Московском зоопарке родились птенцы кафрского ворона

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Посетители Московского зоопарка смогут увидеть двух новорожденных птенцов кафрского ворона. Воронята появились на свет в апреле, сообщила в среду пресс-служба зоосада.
"Зоологам Московского зоопарка удалось создать оптимальные условия для жизни и размножения этих редчайших пернатых, и сегодня у нас содержится самая крупная группа кафрских воронов среди зоопарков мира. В апреле на свет появились еще два вороненка. Это большая удача, потому что в зоопарках обычно вылупляется в лучшем случае один птенец. У нас кафрские вороны размножаются четвертый год подряд", - говорится в сообщении.
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ПТЕНЕЦ КАФРСКОГО ВОРОНА – ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ Численность кафрских рогатых воронов в природе катастрофически мала: они размножаются очень медленно – в среднем выживает только 1 птенец в 9-10 лет. Рогатые вороны обитают только в Африке, к югу от экватора — в Южной Кении, Анголе, Северной Намибии и Ботсване. Местные племена считают их священными животными. Зоологам Московского зоопарка удалось создать оптимальные условия для жизни и размножения этих редчайших пернатых, и сегодня у нас содержится самая крупная группа кафрских воронов среди зоопарков мира. ❗ В апреле на свет появились еще два воронёнка. Это большая удача, потому что в зоопарках обычно вылупляется в лучшем случае один птенец. У нас кафрские вороны размножаются четвертый год подряд. В этот раз без трудностей не обошлось, но благодаря высокому профессионализму наших зоологов выжили оба птенца. Один из птенцов не мог проклюнуться из яйца. Уже был слышен его писк, но птенец не показывался наружу. Зоологи сделали небольшое отверстие в скорлупе, чтобы запустить внутрь воздух, иначе он мог бы задохнуться. Прождали еще сутки, но птенец не проклевывался. После этого расширили отверстие, и он начал выбираться самостоятельно. И тогда стало видно, что у него искривлен клюв, именно из-за этого он не мог пробраться сквозь скорлупу. Птенца выкармливали искусственно, в природе он бы не выжил, и было решено назвать малютку Ника – победа. ❤ Сейчас птенцы уже окрепли и едят взрослую пищу: мышей, насекомых, ягоды и фрукты. Они уже во всем подражают взрослым и участвуют в специальных тренингах. Зоологи постоянно разрабатывают для кафрских воронов различное обогащение среды. У них хорошо развиты когнитивные способности, поэтому в Зоопарке птицам дают много интеллектуальных заданий. Они находят в вольере разные предметы, показывают друг другу, могут начать этими предметами приманивать посетителей. Но не пытайтесь взять – не отдадут. Всего в Зоопарке живет группа из 9 кафрских воронов: размножающаяся пара – Карл и Клара, пятеро подростков, которые появились на свет в 2017, 2018 и 2019 годах, а также два новорожденных вороненка. Их вольер находится в Доме птиц на Старой территории. #московскийзоопарк
Как отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в материале, в этот раз без трудностей не обошлось - один из птенцов не мог проклюнуться из яйца. Зоологи уже слышали его писк, но птенец не показывался наружу, поэтому пришлось сделать небольшое отверстие в скорлупе, чтобы он смог выбраться самостоятельно. Оказалось, что он не мог сам пробить скорлупу из-за искривленного клюва. Птенца в итоге выкармливали искусственно, его назвали Ника - победа.
Сейчас птенцы уже окрепли и едят взрослую пищу: мышей, насекомых, ягоды и фрукты. Они уже во всем подражают взрослым и участвуют в специальных тренингах. У них хорошо развиты когнитивные способности, поэтому в зоопарке птицам дают задания: они находят в вольере разные предметы, показывают друг другу, могут начать этими предметами приманивать посетителей. "Но не пытайтесь взять - не отдадут", - отмечают в зоосаде.
"Всего в зоопарке живет группа из девяти кафрских воронов: размножающаяся пара - Карл и Клара, пятеро подростков, которые появились на свет в 2017, 2018 и 2019 годах, а также два новорожденных вороненка. Их вольер находится в Доме птиц на Старой территории", - добавляется в сообщении.
Численность кафрских рогатых воронов в природе катастрофически мала: они размножаются очень медленно - в среднем выживает только один птенец в 9-10 лет. Рогатые вороны обитают только в Африке, к югу от экватора - в Южной Кении, Анголе, Северной Намибии и Ботсване. Местные племена считают их священными животными.