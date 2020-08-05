На западе Москвы нашли оставленную коляску с ребенком

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения коляски с ребенком на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила в среду руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческой прохожие обнаружили коляску с мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы. В ходе проверки, которую проводит Дорогомиловская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию детей", - сказала она.

По словам Нефедовой, сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко.