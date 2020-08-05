Биеннале молодого искусства в Москве пройдет осенью в обновленном формате

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Седьмая Московская международная биеннале молодого искусства состоится осенью 2020 года в обновленном формате. Она продлится три месяца - с 5 сентября по 6 декабря, основной проект пройдет в Музее Москвы, сообщает пресс-служба биеннале в среду.

Биеннале должна была открыться в июле этого года, но ее отложили из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. "Учредитель в лице департамента культуры города Москвы и организатор проекта, Московский музей современного искусства, приняли решение о переформатировании Биеннале молодого искусства и разделении ее на три блока, каждый из которых соответствует одному осеннему месяцу", - говорится в сообщении.

В результате биеннале пройдет с 5 сентября по 6 декабря и будет состоять из конкурсной программы основного проекта, специальных проектов, образовательной программы, региональной программы портфолио-ревю и проектов параллельной программы. Основной проект пройдет в Музее Москвы и будет разделен на две части. В первой части, которая стартует 5 сентября, будут представлены результаты открытого международного конкурса. Экспертным советом биеннале из 370 заявок из 64 стран были отобраны для реализации четыре проекта по созданию site-specific работ для внутренних фасадов Музея Москвы - художников Алисы Омельянцевой, Игоря Самолета, Ромы Богданова и Алины Глазун.

Вторая часть основного проекта представит результаты открытого международного конкурса для кураторов. Из 112 заявок из 26 стран были отобраны три проекта, которые будут экспонироваться во втором корпусе Музея Москвы с 5 ноября по 6 декабря.

"Биеннале молодого искусства в своей основе - это не проект, не выставка, а процесс, набор различных механизмов, которые создают и поддерживают живую среду молодого искусства. Сейчас очень важно, что проект не пропускает год, а продолжает свою работу, сохраняет результаты конкурса и инициативы, которые основаны на горизонтальных связях и создании пространства поддержки. В этом году организаторы находятся в рамках определенных ограничений и сложностей, поэтому мы пытаемся искать новые форматы и решения, но не прерывать задачи, заложенные Биеннале молодого искусства. Непрерывность в культурном процессе важна как его участникам, так и зрителю", - говорит комиссар предстоящей биеннале Алексей Новоселов, чьи слова приводят в сообщении.

Специальные проекты и программы

В рамках биеннале пройдут девять специальных проектов, три из них запланированы на сентябрь. Первый - сотрудничество с ярмаркой молодого искусства blazar, сателлитом международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.

"Открытие ярмарки объединяется с запуском Биеннале молодого искусства; проект пройдет в пространстве Музея Москвы с 9 по 13 сентября. На ярмарке в специальном разделе будут представлены работы международных художников основного проекта Биеннале молодого искусства, участников ноябрьской выставки", - поясняют в пресс-службе. Также ярмарка blazar выберет одного из художников основного проекта для участия в экспозиции следующего года вне конкурса.

С 14 сентября по 11 октября Биеннале молодого искусства совместно с Cube.Moscow инициируют совместный проект-платформу "Группа поддержки" для самоорганизованных художественных инициатив из Москвы, которые в течение месяца обоснуются в пространстве Cube.Moscow. Как говорят организаторы, проект станет местом встреч и обмена между самыми разными участниками независимой художественной сцены, приглашенными кураторами Анной Журбой и Сергеем Бабкиным. Участники представят программы из событий разных форматов: от дискуссий до концертов.

Третий специальный проект пройдет 15 сентября - им станет онлайн-перформанс "Мыльная опера" на площадке галереи-мастерской "ГРАУНД Солянка". В октябре программу специальных проектов продолжат выставка на основе открытого приема заявок "Карта человеческой природы" совместно с государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО", совместный междисциплинарный проект-лаборатория Центра Вознесенского, объединяющий современную поэзию и современное искусство, серия проектов с "Объединением "Выставочные залы Москвы" на девяти площадках города и ежегодная выставка молодого искусства "Мастерская 20'20" с темой Homo communicare, которая пройдет в Образовательном центре MMOMA.

Завершится программа специальных проектов в ноябре - финалом станут образовательный партиципаторный проект под кураторством Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF и музыкальная программа биеннале. Они пройдут в Образовательном центре ММОМА. Также запланировано портфолио-ревю в партнерстве с Пушкинским музеем и Государственным центром современного искусства, образовательная программа совместно с Фондом поддержки современного искусства "Винзавод" и параллельная программа.