Эксперты заявили о возвращении спроса на вторичное жилье в Москве к докарантинному уровню

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Спрос на вторичном рынке жилья в Москве начал восстанавливаться после снятия ограничений по коронавирусу. В июле уровень практически достиг мартовских значений, сообщило в среду агентство "Инком-недвижимость".

"После снятия ограничительных мер спрос во вторичном сегменте восстанавливается невероятно быстрыми темпами, и сейчас он находится почти на том же уровне, что и в докарантинный период - в июле мы получили лишь на 5% меньше авансов, чем по итогам марта", - приводятся в сообщении слова директора департамента вторичного рынка "Инком-недвижимости" Сергея Шломы.

По данным компании, резкий рост спроса на вторичном рынке Москвы был зафиксирован еще в июне, когда количество полученных авансов увеличилось на 45% относительно мая. В июле восстановление рынка продолжилось - в сравнении с июнем число авансов увеличилось на 50%, а годовой прирост спроса составил 15%.

На восстановлении показателей сказалось то, что на рынок продолжал выходить отложенный спрос, накопившийся за время самоизоляции. Также ипотечные покупатели спешили воспользоваться низкими ставками по кредитам, полагает Шлома.

При этом аналитики "Инком-недвижимости" прогнозируют, что в августе активность покупателей во вторичном сегменте ослабнет - предположительно на 15-20% по сравнению с июльскими показателями.