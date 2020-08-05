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Мастер-классы по виртуальной реальности проведут для детей столицы

При помощи игрового формата они узнают о с технологиях будущего и начнут развить полезные навыки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Пилотное пространство детских технопарков Москвы открылось при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития в городе профессий "Кидбург", расположенном в Центральном детском магазине. В рамках проекта для посетителей будут проводить мастер-классы по программированию, виртуальной и дополненной реальности, а также биотехнологиям, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что это первый проект, который "дает старт сотрудничеству" с детскими городами профессий в Москве. Проводить мастер-классы в новом пространстве будут 10 московских детских технопарков.

"Задача новой площадки - при помощи игрового формата познакомить детей с технологиями будущего, выявить таланты и предрасположенность, развить полезные навыки и направить в технопарки для более углубленной профессиональной подготовки", - пояснил Фурсин.

Соучредитель и креативный директор группы компаний "Кидбург" Екатерина Андреевская отметила, что детские технопарки помогают ребенку на практике погрузиться в специальность, и сотрудничество города профессий с ними позволит детям определиться с выбором дальнейшего пути развития "более точечно".

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