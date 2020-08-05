Москвичи этим летом чаще всего берут в библиотеках произведения отечественных писателей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Самыми востребованными книгами в московских библиотеках по единому читательскому билету (ЕЧБ) в сезон каникул и отпусков стали произведения отечественных писателей. Об этом сообщили в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Владельцы единых читательских билетов предпочитают произведения современных отечественных прозаиков, а также классиков русской и советской литературы. У взрослых читателей самым востребованным с начала лета стал сатирический роман Андрея Волоса "Шапка Шпаковского". А у детей - сборник рассказов "Конь с розовой гривой" Виктора Астафьева", - говорится в публикации.

По данным столичного департамента информационных технологий, которые приводятся на сайте, чаще всего за два летних месяца по единому читательскому билету в городских библиотеках взрослые пользователи брали книги Андрея Волоса и Александра Кондрашова, дети - произведения школьной программы. На сегодняшний день горожанам выдано 411 тыс. единых читательских билетов, которые принимают в 413 городских библиотеках из 440. Общий фонд столичных читален, подключенных к единой автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС), превышает 11 млн изданий.

"Москвичи читают современную прозу, следят за литературными тенденциями и премиями. Например, интерес у горожан вызвала книга "Бегуны" Ольги Токарчук - лауреата Нобелевской премии по литературе за 2018 год. При этом владельцы ЕЧБ не забывают и о классике - Пушкине, Рабле, Платонове. Юные москвичи, помимо излюбленной серии о Гарри Поттере, читают Рэя Брэдбери, Джека Лондона и даже Владимира Одоевского", - рассказал куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл, чьи слова приводят в публикации.

Также одними из самых популярных стали романы "Говорит Москва" Александра Кондрашова и "Беллона" Бориса Акунина. В топ-10 предпочтений взрослых читателей вошли также "Окна" Дины Рубиной, "Один и одна" Владимира Маканина, "Убыр" Наиля Измайлова, "Повелительница" Нины Берберовой, "В родном углу" Сергея Дурылина, "пгт Вечность" Максима Осипова, "Глубокий воздух" Всеволода Гуревича.

"Если еще зимой самыми популярными у детей были книги британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, то этим летом наибольший интерес юные москвичи проявляют к русской классике. Причем большинство произведений входят в перечень книг из школьной программы. Таким образом, можно сделать вывод, что юные читатели на летних каникулах не забывают о подготовке к новому учебному году", - заключается на сайте.