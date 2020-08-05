Земляные работы для реконструкции газопровода на юге Москвы завершат до конца года

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Земляные работы для реконструкции газопровода на юге столицы планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщается в среду в официальном Twitter-аккаунте АО "Мосгаз".

"На юге Москвы столичные газовики перешли к очередному этапу реконструкции газопровода среднего давления <...> Работы начаты в августе 2019 года, земляные работы планируется завершить до конца текущего 2020 года, а благоустройство - до апреля 2021 года. Общая протяженность реконструируемого газопровода порядка 1,3 км", - говорится в публикации.

Там уточняется, что накануне специалисты "Мосгаза" провели санацию 90-метрового газопровода под железной дорогой в районе Даниловской набережной. Работы специалистами были проведены без перекрытия движения транспорта. От момента подготовки трубы - ее гидроочистки - до завершения санации процесс занял 8 часов.

"Работы в районе улицы Серпуховской Вал и Даниловской набережной уникальны своим комплексным подходом: район насыщен инженерными коммуникациями и транспортными узлами - железной дорогой, трамвайными путями. Такой расклад требует использования различных технологий обновления газопровода: открытая прокладка полиэтиленовой трубы и стального газопровода, а также санация стальной трубы. Важно не только выполнить задачу в срок, но и сделать это с минимальным беспокойством для жителей и гостей столицы", - говорится в публикации.

Как отмечается в посте, для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям работы выполняются в четыре этапа с устройством газопровода-байпаса.

Проект реконструкции был разработан специалистами "Мосгаза", санацию проводит строительное управление предприятия - "Мосгазстрой", прокладывает сети подрядчик ООО "СК ЭПСИЛОН", присоединение построенного газопровода к действующей сети газоснабжения выполняют специалисты управления врезок и присоединений, ГВСД и ГРС АО "Мосгаз". Работы ведутся под контролем управления капстроительства и технического надзора АО "Мосгаз".