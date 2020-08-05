Москвичи смогут предложить идеи по развитию виртуальных маршрутов по городу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. С 5 по 8 августа в рамках краудсорсинг-проекта жители столицы смогут предложить свои идеи по развитию портала и мобильного приложения "Узнай Москву". Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"В столице запустили новый краудсорсинг-проект "Культурное наследие: "Узнай Москву". С 5 по 8 августа на платформе crowd.mos.ru участники могут предложить идеи по развитию виртуальных маршрутов по самым интересным местам города - портала и мобильного приложения "Узнай Москву", - говорится в сообщении.

Предложенные идеи будут отобраны экспертами с 5 по 10 августа, а с 11 по 13 августа состоится голосование за лучшие идеи. Как отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, наиболее понравившиеся идеи планируется реализовать.

"На фоне растущего интереса москвичей к истории нашего города сервисы портала "Узнай Москву", безусловно, должны быть актуальными и полезными. Именно поэтому важно подключать горожан к развитию этого действительно важного ресурса", - добавил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, которого цитирует пресс-служба.

Портал "Узнай Москву" - это интерактивный гид по городским достопримечательностям, он содержит описания более 2 тыс. зданий и сооружений, 644 памятников, 328 музеев, 350 мест (улиц, парков, бульваров), сведения о 208 исторических личностях, 128 тематических прогулочных маршрутах и 66 квестах. Мобильное приложение доступно на русском и английском языках для устройств на Android и iOS.