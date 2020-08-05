МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл транспортную развязку на Киевском шоссе в районе станции метро "Саларьево". По его словам, формирование дорожного каркаса Новой Москвы - один из приоритетов транспортной программы города, поэтому за последние годы здесь построено и реконструировано более 210 километров дорог.

"Сегодня мы открываем три небольших тоннеля и пешеходный переход на Киевском шоссе - основные сооружения новой развязки возле метро "Саларьево", - сказал Собянин, отметив, что в течение полугода планируется построить еще свыше 8,5 км дорог в рамках этого проекта. В результате улучшится транспортное обслуживание жителей Румянцева, а также Саларьева, Солнцева и Ново-Переделкина, уточнил мэр.

По данным пресс-службы мэрии, реконструкция развязки была начата в ноябре 2018 года. Ранее в ее составе поэтапно были открыты несколько путепроводов, съездов, проездов, надземный пешеходный переход через Киевское шоссе около ТЦ "Саларис" и выполнено переустройство 92 километров инженерных коммуникаций.

На прилегающей территории обустроено 6,6 га газонов и 300 кв. м цветников, высажено около 300 деревьев и более четырех тысяч кустарников. В ближайшие полгода предстоит завершить оставшиеся работы, построив ряд новых участков.

В материалах отмечается, что реконструкция данной развязки позволит улучшить доступность ТПУ "Саларьево", увеличить пропускную способность улиц Родниковая и Авиаторов, а также Киевского шоссе за счет перераспределения транспортных потоков, обеспечить подъезд транспорта к станции "Новопеределкино" Киевского направления МЖД.