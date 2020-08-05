Дом связи на Новом Арбате в Москве реконструируют в четырехзвездочную гостиницу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы на онлайн-заседании в среду одобрил архитектурную концепцию реконструкции Дома связи на Новом Арбате в четырехзвездочный гостиничный комплекс.

"Проект довольно давний - идея реконструкции здания. Мы наблюдаем его уже года два, здесь было огромное количество вариантов, потому что это знаковое место. <…> Я предлагаю одобрить решением архитектурного совета вариант в медном исполнении и пожелать заказчику качественного исполнения и внимательной, тщательной работы с архитектором, автором", - сказал на заседании главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект гостиницы разработало творческое производственное объединение "Резерв", заказчиком выступает - ООО "УК Лэндпрофит", оператором - Cosmos Group.

"Линия, на которой находится наш объект, одна из самых главных вылетных магистралей Москвы на пересечении с Бульварным кольцом, в прямой видимости Кремль, Сити. <…> Появилось решение с диагонально-перекрестным фасадом, с артикулируемыми линиями перекрытий и с подвесным торцом. Главной эстетической тенденцией заказчика и оператора было создание чего-то кристаллического, космического", - отметил главный архитектор творческого производственного объединения "Резерв" Владимир Плоткин.

Дом связи располагается на Новом Арбате, 2, на пересечении с Никитским бульваром.