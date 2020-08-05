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Около 4,5 тыс. кв. м. гранита Большого Каменного моста отправят на реставрацию в Москве

Специалисты устранят локальные повреждения и вернут плитам первоначальный вид, после чего их вновь используют для облицовки моста

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Демонтаж гранитной облицовки начался в рамках проведения капитального ремонта Большого Каменного моста в Москве. На реставрацию планируется отправить около 4,5 тыс. кв. м. гранита, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В общей сложности планируется демонтировать и направить на реставрацию порядка 4,5 тыс. кв. метров гранита. Специалисты устранят локальные повреждения и вернут плитам первоначальный вид, после чего их вновь используют для облицовки моста", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что работы по капремонту моста начались 11 июля. Сейчас в них задействованы около 200 рабочих и более 30 единиц строительной техники.

Заммэра отметил, что также в ходе ремонтных работ с проезжей части сооружения снято более 8 тыс. кв. метров асфальта, разобраны железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега, гранитные ступени, борт между тротуаром и дорогой, бетонное основание и ограждение, чугунные элементы которого отправлены на реставрацию. По его словам, в ходе капитального ремонта фактически мост пересоберут заново.

"Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря новейшим уникальным технологиям, которые впервые были применены специалистами Комплекса городского хозяйства в прошлом году при проведении капремонта Большого Москворецкого моста", - пояснил Бирюков.

На время проведения работ движение по мосту частично ограничено. Завершение работ намечено на четвертый квартал 2021 года.

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