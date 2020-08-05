Собянин заявил, что строительный комплекс Москвы достойно вышел из пандемии

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский строительный комплекс вышел из периода пандемии достойно, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин на церемонии вручения наград победителям конкурса на лучший реализованный проект в области строительства.

"Мы с вами столкнулись с очень серьезной пандемией <…> Должен сказать, что московский строительный комплекс вышел и выходит сегодня достаточно достойно. Восстанавливаются объемы строительства, спрос на жилье и коммерческую недвижимость, ни одна из крупнейших программ не была остановлена в этот период временно. Должен сказать слова признательности всем работникам строительного комплекса, которые создали условия для нормальной работы, развития строительства в Москве", - отметил Собянин.

Мэр добавил, что во время пандемии были реализованы очень сложные проекты: это и строительство Вороновской инфекционной клиники - самой большой в России, это и реконструкция множества корпусов больниц, объектов здравоохранения, задействованных в борьбе с коронавирусом

"Поздравляю победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Это не проекты, это то, чем пользуются уже сотни тысяч москвичей, сотни тысяч горожан", - добавил Собянин.

Среди награжденных руководители строительных компаний, Мосгаза, киноконцерна "Мосфильм", технического центра департамента культуры Москвы, а также главный врач больницы № 40 Денис Проценко (за лучший реализованный проект строительства лечебно-оздоровительного объекта).