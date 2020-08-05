Приставы начали совместные рейды с ГИБДД против столичных водителей-должников

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Приставы вместе с ГИБДД проводят совместные рейды по выявлению водителей-должников. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

"С 3 по 7 августа и с 10 по 14 августа ГУ ФССП России по Москве проводит совместные рейды с сотрудниками территориальных подразделений московского управления ГИБДД по выявлению должников по исполнительным производствам в отношении физических и юридических лиц", - сообщили в ведомстве.

Во время рейда судебные приставы-исполнители будут выявлять неплательщиков среди автовладельцев и осуществлять арест их имущества для его дальнейшей реализации в счет погашения задолженности. В ГУ ФССП отметили, что использование должниками электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" или приложения "ФССП" для мобильных устройств позволит на месте оплатить задолженность по исполнительному производству и избежать меры принудительного исполнения в виде наложения ареста на автомобиль и его изъятия.