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Движение на ТТК Москвы восстановлено после разлива топлива из-за возгорания машины

Возгорание машины ликвидировали на площади 5 кв. м

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Третьем транспортном кольце в Москве восстановлено после разлива топлива, который произошел после возгорания машины. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Движение полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду на внутренней стороне ТТК рядом со съездом на Большую Тульскую улицу загорелся автомобиль Ford Transit, произошел частичный разлив топлива. В связи с этим были перекрыты три полосы, движение осуществлялось только по крайней правой полосе. Возгорание машины было ликвидировано на площади 5 кв. м.

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