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Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Москве

Одна из них умерла

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, от полученных травм одна из них умерла на месте, вторая госпитализирована. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В Батайском проезде в районе дома 31 автомобиль BMW сбил двух женщин в зоне действия пешеходного перехода. В результате одни из них скончалась от полученных травм на месте происшествия, вторая госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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