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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Всего в столице умерли 4 534 заразившихся
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Тринадцать человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

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"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 

Всего за время пандемии в столице умерли 4 534 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 18,5 млн человек, свыше 700 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 866 627 случаев заражения, выздоровели 669 026 человек, умерли 14 490. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 244 784 случая заражения, из них 687 за последние сутки. Выздоровели 184 969 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 329. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

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РоссияПандемия COVID-19
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