В ОНК Москвы заявили о попытке захвата офиса неизвестными

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Неизвестные лица фактически захватили здание в Крапивенском переулке, в котором находится офис для хранения обращений столичной Общественной наблюдательной комиссии. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.

"В настоящее время в Крапивенском переулке д. 3 стр. 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание и закрыли в него доступ представителям комиссии. Часть ее членов сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают их внутрь", - сказал он. По словам Мельникова, наблюдатели вызвали полицию, сотрудники которой прибыли на место происшествия, но отказались вмешиваться в события, так как сочли, что это гражданско-правовой спор.

"Сами люди, захватившие здание, утверждают что имеют правоустанавливающие документы на него, однако пока ситуация похожа на попытку рейдерского захвата", - заключил Мельников.

По адресу Крапивенский переулок д. 3 стр. 1 находится усадьба Ф. Я. Гасса - И. Н. Иванова - памятник архитектуры XIX в.