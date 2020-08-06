В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет похолодание

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Заметное похолодание придет в Москву в понедельник, температура составит 19-23 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с понедельника, температура понизится, и будет температурный фон примерно 19-23 градуса. Во вторник будет аналогичная ситуация. Это около и чуть ниже нормы - примерно на 1 градус", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что существует вероятность, что к середине недели в Москве еще похолодает. "Пока это вероятность, но она существует", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве ожидается 26-28 градусов тепла, в пятницу и субботу - 24-26 градусов тепла, в воскресенье - 21-26 градусов тепла, в понедельник - 19-24 градуса тепла, во вторник - 20-25 градусов тепла.