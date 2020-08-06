В Москве 2020 год может стать одним из самых дождливых за всю историю наблюдений

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Порядка 95% годовой нормы осадков уже выпало в Москве за семь месяцев. Этот год может стать одним из самых дождливых в столице, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За семь месяцев сумма осадков в Москве составила 95% от годовой нормы - 657 миллиметров. Все-таки еще пять месяцев впереди, а норма почти выполнена. Вполне вероятно, что этот год может стать одним из самых дождливых в столице", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что июль 2020 года в Москве стал третьим среди самых дождливых месяцев. "До этого в июле больше осадков выпадало только в 1965 году и в 2008 году", - отметил метеоролог.