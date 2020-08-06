В рамках капремонта 35 поликлиник в Москве получат дополнительные энергомощности

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Энергетики в ходе проведения капремонта выдадут 35 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"После завершения капремонта в медицинских учреждениях будет установлено энергоемкое цифровое оборудование, для бесперебойной работы которого требуется дополнительная электрическая мощность. До конца августа 3,8 МВт мощности будет выдано 11 поликлиникам, а всего в этом году 14,4 МВт дополнительной мощности получат 35 медучреждений", - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности. "Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения", - сказал Бирюков.

Он также сообщил, что часть поликлиник, в которых проводится капремонт, нуждается в капитальной реконструкции сетей - строительстве новых трансформаторных подстанций и прокладке кабельных линий высокого и низкого напряжения.

"Например, для ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 98", филиал №2 (ЮАО), энергетики построили восемь кабельных линий и установили новую подстанцию с двумя трансформаторами по 400 кВА. Аналогичный комплекс работ в июле был выполнен еще для четырех поликлиник", - пояснили в комплексе городского хозяйства.