Новый раздел платформы #Москвастобой расскажет о том, как преображаются районы столицы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Новый раздел, посвященный программе "Мой район", с информацией о необычных городских пространствах запущен на медиаплатформе #Москвастобой, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Раздел расскажет, как преображаются разные районы Москвы, ведь изменения последних лет затронули не только центр города. На сайте можно посмотреть видео или почитать обзоры о новых районных доминантах - современных общественных пространствах и инфраструктурных объектах", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Тем, кто уже изучил классические достопримечательности Москвы, портал предлагает подборку новых точек притяжения, реализованных по программе "Мой район", - от парка "Тюфелева роща" до воздушной экотропы на ВДНХ. Читателям уже доступны 15 материалов, например, о том, где в столице идут эффектные световые шоу фонтанов, где расположены самые большие качели, аллеи сказочных персонажей и другие необычные пространства.

Отмечается, что раздел также поможет сориентироваться в многообразии спортивных кластеров и детских площадок города и открыть для себя все возможности столичных парков.

"В новой рубрике представлено восемь рекомендованных маршрутов для прогулок по вечерней Москве. Парк света в Бибиреве, уютная площадь с амфитеатром в окружении высоток центра "Москва-сити", Сад астрономов в Сокольниках - об этих и других атмосферных местах города можно прочесть на сайте москвастобой.рф", - говорится в сообщении.

О проектах

Культурно-образовательный проект #Москвастобой запущен в марте 2020 года столичным комитетом по туризму, посетителям сайта доступны виртуальные экскурсии, лекции, театральные постановки и многое другое. За время работы его посетили более 1 млн раз.

Комплексная программа благоустройства "Мой район" запущена в 2018 году и направлена на формирование комфортных условий жизни в каждом районе столицы.