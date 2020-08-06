Пассажиры московского метро смогут получить бонусы за все типы купленных билетов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Программа лояльности "Город" транспортной карты "Тройка" будет расширена. Пассажиры столичной подземки будут получать бонусы не только за пополнение билета "Кошелек", но и за запись билетов "Единый" на 60 поездок или на 30, 90 и 365 дней, сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее бонусы начислялись за пополнение проездного билета "Кошелек" карты "Тройка" на сумму от 250 рублей. Один рубль равен одному бонусу.

"Мы рады постепенному возвращению пассажиров в столичный транспорт и уверены, что новые возможности программы лояльности "Город" станут приятным подарком для тех, кто доверяет и остается с нами в любой ситуации. Столь глобальное расширение условий начисления бонусов - серьезное решение, принятое в интересах наших пассажиров", - сказал Ликсутов.

По его словам, начисление бонусов произойдет за последние полгода, то есть расчет будет идти ретроспективно. Согласно новым изменениям, внесенным в распоряжение правительства Москвы, все горожане, вновь приобретающие и записывающие билет "Единый" на карту "Тройка" или ее альтернативные носители, автоматически будут получать бонусы равные 3% от стоимости бонусами.

"Город" - это бонусная программа карты "Тройка". С ее помощью москвичи могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров программы, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. Таким образом, бонусы можно тратить на реальные товары и услуги.

"Например, вы сможете обменять доступные бонусы на скидку в любимых онлайн-магазинах или оплатить ими до 100% стоимости товара в магазине приложения "Город". Сейчас в программе зарегистрировано более 900 тыс. пользователей и подключено примерно 6 тыс. торговых точек в Москве и Московской области", - уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.