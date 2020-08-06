В Москве отреставрируют церковь Ильи Пророка на Новгородском подворье

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Объект культурного наследия - церковь Ильи Пророка на Новгородском подворье планируют отреставрировать в столице в 2022 году, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Реставрацию церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье завершат в 2022 году. Уже объявлен конкурс на проведение соответствующих работ в рамках подпрограммы "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении, компания, которая победит в конкурсе, по техническому заданию должна будет провести ремонтно-реставрационные работы по фасаду и кровле, воссоздать кирпичную кладку галереи и колокольни, а также чугунного ограждения парадной лестницы и восстановить внутренние интерьеры церкви до первозданного вида. Все работы будут контролировать специалисты Мосгорнаследия.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что заявки на конкурс принимаются до 28 августа. В нем могут принять участие компании, имеющие подтвержденный опыт реставрационных работ.

"Максимальная цена контракта составляет 354,9 млн рублей. Победитель будет определен в ходе конкурса с ограниченным участием в электронной форме. Заказчиком процедуры выступает государственное казенное учреждение города Москвы "Мосреставрация", - сказал Щербаков.

К реставрационным работам будут предъявлены особые требования. Церковь Ильи Пророка - православный храм, принадлежащий Иверскому благочинию Московской городской епархии РПЦ. Он построен в XVI-XVII веках рядом с Московской торговой площадью Ильинского монастыря. От имени этого храма получила название улица Ильинка.