Москвичи записали своих питомцев к ветеринарам 150 тыс. раз через онлайн-сервисы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Владельцы домашних животных 150 тыс. раз записались на прием к ветеринарам через портал mos.ru и мобильное приложение "Госуслуги Москвы" с момента их появления, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Жители столицы с домашними питомцами привыкают записываться к ветеринарам при помощи удобных городских онлайн-сервисов. Благодаря им оформить визит к специалистам государственных ветеринарных клиник можно в любое время и буквально в пару кликов. С момента появления сервисов к ветеринарам через портал mos.ru и мобильное приложение "Госуслуги Москвы" горожане записали своих питомцев 150 тыс. раз", - приводятся в сообщении слова куратора IT-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергея Шакрыла.

Уточняется, что онлайн-сервис "Запись к ветеринару" на портале mos.ru был запущен два года. С начала нынешнего года владельцы домашних животных записались к ветеринарам около 40 тыс. раз через mos.ru, а через мобильное приложение "Госуслуги Москвы" - более 10 тыс. раз.

Чаще всего ветеринары принимали беспородных кошек, а также породистых таких, как шотландская вислоухая, британская короткошерстная, мейн-кун, абиссинская. Частые посетители ветклиник среди собак стали йоркширские терьеры, чихуа-хуа, джек-рассел-терьеры, французские бульдоги, померанские и немецкие шпицы, а также беспородные собаки.

Кроме того, к специалистам записывали экзотических животных. Среди них еноты, игуаны, южноамериканские грызуны дегу, сурикаты, шиншиллы, морские свинки и даже павлины.

"Самыми востребованными ежегодно становятся терапевтические услуги, вакцинация, лабораторные исследования, хирургические манипуляции, клинико-диагностические исследования и оформление ветеринарных сопроводительных документов", - добавляется в материале.