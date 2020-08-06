ЖК "Легенда" в Троицке передали на достройку Московскому фонду защиты прав дольщиков

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московский фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства получил на достройку очередной проблемный объект - жилой комплекс (ЖК) "Легенда" в Троицке, сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО "Инвестстройгрупп" и передал Московскому фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства права на земельный участок со всеми неотделимыми улучшениями, предназначенный для строительства ЖК "Легенда" по адресу: г. о. Троицк, 42-й км Калужского шоссе, а также обязательства застройщика и права на проектную документацию", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся в сообщении, это уже четвертый проблемный объект, переданный фонду для завершения строительства и обеспечения прав дольщиков. Между конкурсным управляющим и фондом будет подписан договор о передаче объекта. Права на земельный участок перейдут фонду, как и обязательства застройщика по передаче дольщикам квартир, при этом переоформления договоров не потребуется.

"Фонд в кратчайшие сроки планирует приступить к обследованию объекта, и при необходимости корректировке проектной документации. В дальнейшем фонд планирует оформить разрешительную документацию на строительство и выступить в качестве нового застройщика", - уточнила Пятова.

Отмечается, что по проекту жилой комплекс включает в себя семь корпусов. С гражданами заключено 782 договора долевого участия, обязательства по которым прежним застройщиком - компанией "Инвестстройгрупп" не исполнены. В марте 2018 года эта компания была признана банкротом.