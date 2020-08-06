Мемориальные доски пяти Героям Советского Союза появятся в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве до конца года, следует из распоряжения правительства Москвы от 6 августа, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным.

Власти планируют увековечить память космонавта Николая Рукавишникова, летчика-испытателя Владимира Коккинаки, экономиста, председателя правления Госбанка СССР в 1976-1986 годы Владимира Алхимова, военного летчика Ивана Цапова и участника Великой Отечественной войны Виктора Юдина.

"Установить до 31 декабря 2020 года мемориальные доски дважды Герою Советского Союза Н. Н. Рукавишникову по адресу: ул. Хованская, д. З; дважды Герою Советского Союза В. К. Коккинаки по адресу: Ленинградский просп., д. 50; Герою Советского Союза В. С. Алхимову по адресу: Фрунзенская наб., д. 50; Герою Советского Союза И. И. Цапову по адресу: ул. Большая Грузинская, д. 39; Герою Советского Союза В. М. Юдину по адресу: ул. Островитянова, д. 39", - говорится в тексте документа.

Выполнение работ по проектированию, изготовлению, установке будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту культурного наследия города, который совместно с департаментом культуры должен обеспечить проведение торжественного открытия мемориальных досок.