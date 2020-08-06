Объемы ввода недвижимости в Москве превышают плановые

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Около 5,3 млн кв. м недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с начала года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Несмотря на действовавшие в Москве ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, объем ввода недвижимости за первые семь месяцев года составил порядка 5,3 млн кв. м, в том числе 2,4 млн кв. м жилья, что выше плановых показателей", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что плановый показатель по вводу недвижимости удалось превысить в том числе за счет перевода многих процессов строительного цикла в электронный вид и продолжению работ в удаленном режиме.

По его словам, около 90% недвижимости построено силами инвесторов.

Ранее Бочкарев сообщал, что по итогам года планируется ввести в эксплуатацию около 8,5 млн кв. м недвижимости, из которых около 3,6 млн кв. м составляет жилье.