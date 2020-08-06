Среднее число новых случаев коронавируса в Москве более месяца стабильно низкое

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Среднее число заразившихся коронавирусом за сутки в Москве более месяца держится на стабильно низком уровне. Суточный темп прироста новых случаев с начала августа не превышает отметку 0,28, сообщили в четверг в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что второй волны заболеваемости в ближайшее время не ожидается, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у жителей Москвы позволяет уверенно выходить из ограничений, введенных из-за пандемии, и повторное их введение выглядит маловероятным.

"Среднесуточное число заболевших уже больше месяца держится на стабильно низком уровне. Количество новых заболевших почти в 10 раз меньше аналогичного показателя в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 53,1% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,5% - от 46 до 65 лет, 9,2% - от 66 до 79 лет, еще 4% - старше 80 лет. Также 9,2% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 245 468 случаев заражения, из них 684 за последние сутки. Выздоровели 186 223 человек, умерли 4 534. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 254.

Об ограничительных мерах

Большинство ограничений, введенных в столице из-за пандемии коронавируса, уже сняты. Последним смягчением мер стало открытие с 1 августа театров, кинотеатров и концертных залов, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%, а также увеличение числа зрителей спортивных соревнований с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. Кроме того, возобновилась работа секций программы "Московское долголетие" на открытом воздухе.

При этом в столице по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Остались и требования соблюдения социального дистанцирования. Собянин ранее сообщал, что перчаточно-масочный режим в столице может сохраниться до конца года, отметив, что все зависит от сроков начала вакцинации.

Среди ограничений, которые пока сохраняются, также запрет на проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, а также массовых мероприятий из-за невозможности обеспечить социальную дистанцию. По словам мэра, сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, когда будет уверенность в том, что заболеваемость продолжает идти на спад.