Новые пять маршрутов по столице появились на онлайн-площадке #Москвастобой

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Онлайн-проект #Москвастобой столичного комитета по туризму совместно с офлайн-картой для путешественников maps.me запустил пять новых пешеходных маршрутов по городу. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комитета.

"Культурный онлайн-проект #Москвастобой и популярные офлайн-карты для путешественников maps.me предлагают жителям и гостям города окунуться в атмосферу столицы, выбрав один из пяти новых интересных маршрутов: "Москва космическая", "Москва купеческая", "Знаковые здания Москвы", "Культура и искусство вокруг Ваганьковского холма" и "Москва романтическая". Для каждой прогулки имеется профайл с картой, протяженностью, встречающимися на пути достопримечательностями и фотографиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в маршрут "Москва космическая" включены несколько крупных музеев, планетарий, обсерватория, памятники и скульптурные композиции. Пешеходный маршрут "Знаковые здания Москвы" включает архитектурные направления города. Маршрут "Москва купеческая" посвящен самым известным семьям Замоскворечья.

Кроме того, в маршруте "Москва романтическая" собраны все яркие любовные истории столицы. Пройдя маршрут "Культура и искусство вокруг Ваганьковского холма" можно будет узнать, где хранили казну московские князья, а также как создавались уникальные коллекции произведений искусства.

Все маршруты доступны на сайте москвастобой.рф и в каталоге путеводителей maps.me.