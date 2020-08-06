МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля откроют новый выставочный сезон в октябре. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ММК.

В начале июля генеральный директор музея Елена Гагарина сообщила журналистам, что пока выставку невозможно открыть, так как половина экспонатов из зарубежных собраний. По ее словам, сейчас залы полностью готовы к выставке. Также издан каталог с экспонатами.

"Осенью 2020 года Музеи Московского Кремля откроют новый выставочный сезон, который был прерван в связи с эпидемиологической обстановкой и режимом самоизоляции. Первым проектом станет долгожданная выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали", которая пройдет с 9 октября 2020 по 10 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца представят более 400 произведений из драгоценных металлов с эмалью - работы русских ювелирных фирм ХIХ - начала ХХ столетия. Это предметы из коллекций Музеев Московского Кремля, Исторического музея, музея-заповедника "Царицыно", Музея Москвы, Третьяковской галереи, Русского музея, а также из коллекции королевы Елизаветы II, коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта и других музейных и частных собраний.

В следующем году Музеи Кремля планируют представить две исторические выставки - "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" в марте и "Франция и Россия. Десять веков вместе" в сентябре. "На выставке "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" посетители познакомятся с династической историей рода Рюриковичей. В экспозиции будут представлены драгоценные предметы, принадлежавшие русским монархам XVI века, утраченные во время Смутного времени и находящиеся сегодня в различных российских и зарубежных музейных собраниях", - добавили в пресс-службе. Специальный раздел посвятят истории правления Лжедмитрия I.

Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе" станет одним из главных культурных событий в рамках перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции в 2021 году. Экспозиция объединит дипломатические подарки, драгоценные ювелирные изделия, оружие и другие произведения, приобретенные для царского двора.