Музыканты "Спасской башни" выступят в столичных парках и на площадях в День города

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Военные оркестры фестиваля "Спасская башня" дадут бесплатные концерты в парках, на площадях и вокзалах Москвы во время празднования Дня города. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.

Он напомнил, что мероприятие совпадает с празднованием Дня города, поэтому музыканты дают благотворительные и показательные концерты на разных площадках для всех москвичей. "Эта традиция сохранится. В этом году завершающие дни фестиваля совпадают с днями города. Много мероприятий, которые связаны с различными московскими программами, не могу не упомянуть "Московское долголетие"", - сказал Смирнов.

По его словам, в прошлом году был первый опыт работы с этой программой. "С нашей точки зрения, очень позитивный и положительный. В этом году он будет продолжен", - добавил Смирнов.

Он рассказал, что совместные мероприятия программы "Московское долголетие" и военных музыкантов также войдут в программу празднования Дня города.

В этом году ТАСС выступает официальным информационным агентством XIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".